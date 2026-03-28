Най-подходящите цветове за маникюр с идването на по-топлото време

С настъпването на пролетта идва и желанието за промяна. Маникюрът е чудесен начин да внесете свежест, настроение и индивидуалност във визията си.

Пролетните цветове за нокти този сезон съчетават нежност, пастелни нюанси и ярки, слънчеви тонове, които подчертават красотата на ръцете и създават усещане за лекота и радост.

Ефирни и облачни тонове

Меките бели нюанси наподобяват облаци и създават усещане за чистота и свежест. Тези цветове са идеални за деликатен и изчистен маникюр, който може да се носи във всяка ситуация. Прибавянето на леко прозрачни бели покрития придава фин завършек и прави ноктите визуално по-леки и нежни.

Земни и естествени тонове

Земните цветове са класика за неутрален, но същевременно елегантен маникюр. Шоколадовокафяво, сиво, маслиненозелено и нюанси на градински чай, създават усещане за стабилност и стил. Те са подходящи за офиса, за ежедневието или за по-официални събития, като същевременно остават модерни и актуални.

Мъгливи сини нюанси

За пролетта са особено актуални приглушените сини тонове – от нежно пастелно синьо до ефирен деним. Тези цветове предават спокойствие, лекота и усещане за ясно небе, което ги прави идеални за сезон с по-топли и слънчеви дни.

