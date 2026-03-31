Лили Иванова и Филхармонията за първи път на една сцена

Националният дворец на културата отбелязва днес, 31 март, 45 години от създаването си. Годишнината, която ще бъде ознаменувана с богата културна програма, е под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова.

Празничното честване започва с откриването на изложбата „Боянската църква в зората на Ренесанса“ от 17.30 ч. в Централното фоайе на етаж 1. Експозицията представя едни от най-значимите образци на българската иконопис и подчертава ролята на Боянската църква като културен паметник със световно значение, включен в списъка на ЮНЕСКО.

Кулминация на вечерта ще бъде галаконцертът „Симфония на времето“ от 19.00 ч. в зала 1. Преди началото му по повод на тържественото събитие ще поднесат президентът Илияна Йотова, министърът на културата Найден Тодоров и изпълнителния директор на НДК Андрияна Петкова. Официалната церемония може да бъде заснемана, както и началото на концерта, който ще започне с изпълнение на Софийската филхармония с диригент маестро Найден Тодоров.

Втората част, с участието на естрадната прима Лили Иванова, не може да бъде заснемана, предупреждават организаторите.

Галаконцертът „Симфония на времето“ ще събере за първи път на една сцена Лили Иванова и Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров.

Честванията ще продължат и през следващите дни.

На 1 април от 18.30 ч. (ет. 1, полуетаж запад) отваря врати изложбата „Пластове цвят“ на „Галерия 33“. Експозицията представя близо 60 произведения – живопис и скулптура на водещи български творци като Димитър Буюклийски-Мичи, Ганчо Карабаджаков, Христо Йотов-Йото, Любен Диманов, Николай Нинов и Красен Кралев.

На 2 април на Моста на влюбените се открива ретроспективната изложба „Градежът на столичани”. Тя ще покаже архивни снимки от изграждането на Националния дворец на културата. „Направихме мащабна кампания в социалните мрежи с призив към всички, които разполагат с архивни материали, да ни ги изпратят. Част от получените снимки също са включени в изложбата“, обясняват организаторшите.

В същия ден от 18.00 ч. кино „Люмиер“ ще покаже филма на Албена Александрова „Етюд за красотата отвътре”. Входът е свободен, а след прожекцията ще има публична дискусия. Лентата е посветена на Националния дворец на културата и представя историята на сградата – с изграждането й, вътрешното оформление и културното наследство.