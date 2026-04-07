Простреляха рапъра Offset пред казино

Рапърът Offset е бил прострелян при инцидент пред казино в Семинол, Флорида, потвърди за People полицейски източник.

"Можем да потвърдим, че Offset е бил прострелян и в момента е в болница, където получава медицинска помощ. Състоянието му е стабилно и е под внимателно наблюдение", заяви говорител на рапъра, чието истинко име е Киари Кендрел Сийфъс.

В изявление до People от полицейското управление в Семинол съобщиха, че са наясно с инцидент, станал в зоната за паркиране с камериери малко след 19:00 часа в понеделник пред Seminole Hard Rock Hollywood, при който един човек е пострадал с наранявания, които не са животозастрашаващи, и е бил откаран в Memorial Regional Hospital в Холивуд.

От полицията посочват, че служителите са били на място почти веднага и че ситуацията е била овладяна бързо. Двама души са задържани, а разследването продължава. Властите допълват, че районът е обезопасен, няма опасност за гражданите, а работата на обекта продължава нормално.

"На този етап изглежда, че той ще се оправи. Memorial Regional Hospital е и не е в интензивното отделение", казва източник, запознат със ситуацията покрай бившия на Карди Би, пред медията.

Същият източник допълва, че засега не се разкрива къде точно е бил прострелян.

Видеа, които се разпространяват в социалните мрежи, изглежда показват последствията от инцидента - на единия кадър се вижда човек, който е отведен от властите, докато накуцва, а на друг - човек на земята, обграден от служители на реда.