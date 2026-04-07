Боядисване на яйца за Великден – каква е символиката на всеки цвят

Казват, че в главата на българина има точно три важни дати – почивката около Коледа, почивните дни около Великден и отпускът за морето. И тъй като вече си раздадохме подаръците, а плажът ни се струва твърде далеч, ни остава само едно – да помислим къде ще похапнем вкусни козунаци и ще се борим с яйца.

Но преди да сготвим и да наредим красиво масата, трябва да боядисаме яйцата. И докато дейността е забавна за цялото семейство, то цветовете, които избираме, имат много по-дълбоко значение от това да различим кои яйца да оставим за вкъщи и кои да подарим на приятели, колеги и съседи.

Всеки празник има своя уникална цветова схема – оранжево и черно за Хелоуин, червено и зелено за Коледа, синьо и сребристо за Ханука или червено и розово за Свети Валентин. Но Великден е свързан с цяла дъга от красиви цветове – от пролетни пастели до някои по-мрачни нюанси.

Продължете да четете, за да разберете значението зад традиционните великденски цветове и как те са се асоциирали с празника – плюс начини, по които можете да включите тези цветове във вашите великденски декорации.

Лилаво или виолетово

Снимка: iStock

Лилавото исторически е било свързвано с кралските особи поради разходите за създаване на багрилото, което е изисквало събиране на рядък морски охлюв и изсушаване на слузта му, за да се получи оттенъкът. Някои римски императори дори са забранявали на обикновените хора да носят този цвят и са осъждали на смърт тези, които са го правили. Има известно несъгласие между книгите на Новия завет, но Евангелията на Марк и Йоан твърдят, че войниците са облекли Исус в лилава роба при разпятието, за да му се подиграват като на „цар на юдеите“.

По време на Великден лилавото означава скръб и покаяние. Това е традиционният цвят на великия пост, 40-те дни преди Великден, когато християните се готвят да отпразнуват възкресението на Исус. В църквите лилавото често се използва в олтарни покривки, одежди за свещеници, цветни аранжировки или други декорации в навечерието на Великден.

Как да го използвате: Въпреки че може да видите наситени, богати лилави цветове в църквата за Великден, няма причина да не изберете по-пролетен люляк или пастелно виолетов цвят във вашата великденска декорация. Изберете пролетни цветя като лилави лалета или зюмбюли, ириси, теменужки или люляци, за да украсите масата си. (Саксийните растения могат да бъдат поставени или засадени навън, след като украсят великденската ви трапеза).

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg