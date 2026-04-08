В кадър: Магията на японските вишни „Сакура“ завладя столицата

Всяка пролет София претърпява тиха, но зашеметяваща трансформация. Макар разстоянието между българската столица и Токио да е хиляди километри, един нежен символ на Изтока успява да скъси дистанцията – цъфтежът на японските вишни сакура.

В рамките на няколко седмици сивите тротоари и градски паркове се превръщат в сцена за един от най-красивите природни спектакли.

Най-популярните локации за любителите на фотографията и спокойните разходки са пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Южният парк (тук сакурите са разпръснати на няколко места), Японската градина в хотел „Маринела“ (проектирана по каноните на източното градинарство, тя предлага най-автентичното преживяване) и паркът пред НДК и бул. „Витоша“.

Философията „Ханами“ по софийски

В Япония съществува традицията „Ханами“ – изкуството да се наблюдава красотата на цветята. "Сакура" обаче носи и по-дълбоко послание. Тя цъфти за кратко – понякога едва десет дни.

Обикновено пикът на цъфтежа в София е през април. В зависимост от това колко мека е била зимата, цветовете могат да се появят още в края на март или да изчакат средата на април. Щом първите венчелистчета започнат да падат като „розов сняг“, това е знак, че магията е към своя край.