Прощаваме се днес с Михаил Белчев

На 9 април близки, приятели и общественици ще си вземат последно сбогом с поета, композитор и певец Михаил Белчев. Поклонението ще бъде от 13 ч. в Народния театър „Иван Вазов“.

Михаил Белчев почина на 79 години на 6 април 2026 г.

Акад. Михаил Иванов Белчев е български естраден певец, композитор, поет и режисьор. Той е автор на повече от 50 песни, между които най-популярни са: „Булевардът“, „Младостта си отива“ и „Не остарявай, любов“. Негови са текстовете на шлагери като „След десет години“, „Жалба за младост“, „И утре е ден“ и много други. Има издадени десетки албуми, сред които: „Къде сте, приятели“, „Двойник“, „Преквалификация“, „Късна любов“, „Мила моя“, „Прераждане“.

Белчев е носител на Първата национална литературна награда „Георги Джагаров“ (2004 г.), на „Златна книга“ от Европейския форум на експертите в сътрудничество с Академия на международно признати лидери в науката и културата (2008 г.) и на Почетна награда на Министерство на културата - „Златен век“ за заслуги към Българската култура (2011 г.). През 2004 г. Михаил Белчев е удостоен със званието „Почетен гражданин на София“, предаде БГНЕС. .

Носител е на Почетния знак на президента за изключителната значимост на цялостното му творчество към съвременното музикално и литературно изкуство, и като знак на уважение към неговия всестранен талант, както и за активния му творчески и обществен принос към обогатяването и утвърждаването в национален и международен мащаб на българската култура.