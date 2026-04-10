Синът на Гуинет Полтроу и Крис Мартин стана на 20 г.

Синът на Гуинет Полтроу, Моузес, навърши 20 години на 8-и април. За радостния повод 53-годишната актриса го трогна с мила публикация в Instagram. Майката качи в профила си няколко снимки на сина си.

Първо се вижда как двамата си правят селфи в ресторант. В поредицата има и детска снимка на Моузес.

"Честит 20-и рожден ден, Моузес Мартин. Ти си определението за джентълмен - добър, интелигентен, внимателен и чувствен. Думите не могат да опишат колко невероятен си. Изпращам ти голяма прегръдка за рожден ден от Западния бряг. Не забравяй да провериш пощенската си кутия днес. Обичам те много, мама", написа Гуинет към своя пост.

