Гуинет Полтроу била разтревожена за секс сцените с Тимъти Шаламе

Имат голяма разлика във възрастта

21.01.2026 | 22:47 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Гуинет Полтроу призна, че е била притеснена за секс сцените с Тимъти Шаламе. 30-годишният актьор и 53-годишната актриса имат доста интимни сцени в новия филм "Marty Supreme".

Сега Гуинет призна, че била убедена, че на Тимъти ще му е много странно да интимничи с нея пред камерите. Заради голямата им разлика във възрастта - 23 години.

Но накрая всичко било наред.

"Той беше на 27 г. или 28 г., а аз бях на 50 и нещо, и, имам предвид, странно е. И аз си помислих: "О, ако е странно за мен, значи вероятно ще е наистина странно за него". Но всъщност беше добре. Не беше толкова странно. Имаше много секс сцени... И аз бях някак притеснена за тях също, че просто не съм правила нещо такова от толкова дълго време, но беше много комфортно и беше наред", каза звездата на събитие в Санта Моника, предават от "Female First".

звезди Гуинет Полтроу секс сцени Тимъти Шаламе
