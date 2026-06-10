Жертвата, нападната с нож от мигрант в Белфаст, е останала без едно око ВИДЕО

Нападнатият от мигрант в Белфаст е останал без едно око. Това стана ясно в съда, където се гледаше мярката на нападателя.

Суданецът, който е извършил бруталната атака, е 30-годишният Хади Алодид. Той е обвинен в опит за убийство на 40-годишния Стивън Огилви, заплаха за убийство на рентгенолог от Националната здравна служба (NHS) и притежание на нож.

Алодид е задържан под стража за четири седмици и трябва да се яви отново в съда чрез видеовръзка в сряда, 8 юли.

Хади Алодид отказа адвокатско представителство и не отговори на обвиненията, повдигнати срещу него чрез преводач на арабски, когато се яви в съда, съобщава Press Association.

Детектив съобщи днес пред магистратския съд в Белфаст, че Стивън Огилви, мъжът, ранен при нападението с нож в понеделник, е загубил лявото си око. Тя също така каза пред съда, че подсъдимият е казал "Убих някого, не знам дали е мъртъв", докато е бил в болница, получавайки лечение за нараняване на ръката, и е казал на медицинския персонал "Ще ви убия".

🚨 BELFAST NORD — CETTE NUIT!!! 🚨 Un migrant africain tente de décapiter un homme en pleine rue. Les témoins hurlent : « Il lui tranche la tête ! » Vidéo via @TRobinsonNewEra. Regardez jusqu’au bout. C’est le résultat DIRECT des choix politiques de nos élites : frontières… — Tony Truant (@TonyTruant01) June 8, 2026

По думите на детектива в 22:30 часа в понеделник полицията е получила сигнал за сериозно нападение в района на авеню Кинард. Тя каза, че са открили подсъдимия въоръжен с нож на местопрестъплението.

Жертвата е загубила лявото си око и има дълбоки порязвания по главата, лицето и гърба

Детективът също така заяви, че полицията се противопоставя на гаранцията, защото има опасения, че това би довело до "значителни обществени безредици", ако обвиняемият Хади Алодид бъде освободен поради "силно обществено напрежение" за инцидента.

Полицията заяви, че "категорично" се противопоставя на гаранцията, тъй като Алодид е обвинен в "изключително сериозно престъпление", което е "привлякло сериозно медийно внимание".

Според детектива ако бъдат извършени допълнителни престъпления, те биха били "сериозни и непредсказуеми по природа", и каза, че жалбоподателят е от Судан и има връзки извън юрисдикцията. Тя също така каза пред съда, че той може да се страхува за собствената си безопасност или да се страхува от евентуална дълга присъда лишаване от свобода.

Подсъдимият не отговори.

Окръжният съдия Стивън Киоун заяви, че рисковете са "твърде големи" и биха били "неуправляеми от каквито и да е условия за гаранция" и отказа гаранция поради риска от повторно престъпление, риск от вреда за обществеността, риск от обществени безредици и риск от бягство.

Семейството на жертвата призовава за спокойствие, подчертавайки "ценния принос" на мигрантите

Семейството на жертвата на нападението с нож в Белфаст публикува изявление чрез Филип Брет, член на Демократическата юнионистка партия в законодателното събрание.

Те молят за поверителност и казват, че са "напълно съкрушени от ужасяващото нападение срещу нашия близък".

Семейството благодари на онези, които са се притекли на помощ на техния роднина, казвайки:

"Искаме да изкажем дълбока благодарност на местните хора, които смело се намесиха по време на нападението. Вашите бързи действия абсолютно спасиха живота му и никога няма да забравим какво направихте за него в този момент. Искаме също да благодарим на службите за спешна помощ и на лекарите и медицинските сестри, които се грижеха за него."

Те призовават онези, които са разгневени от нападението, да се въздържат от насилие.

"Наясно сме с напрежението и разговорите за протести след този инцидент. Искаме да стане абсолютно ясно, че нощните вълнения не са добре дошли и мирният протест е единственият път напред", пише семейството Имаме много мигранти, които имат изключително ценен принос за нашата страна, включително в здравната ни система и сектора на хотелиерството и ресторантьорството, и ние зависим от тях, за да поддържаме страната си в добро състояние. Не искаме тази ужасна трагедия да бъде използвана за разделяне на хората или за разпалване на враждебност."

Брет публикува изявлението на семейството във Facebook.