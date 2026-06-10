Нетаняху е обвинен в шпионаж, Джей Ди Ванс разкрива детайли

Според вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс Израел може и да не се съгласи с мирното споразумение между САЩ и Иран. Ванс даде мнението си по повод разузнавателни доклади, в които се твърди, че шпионските агенции на Бенямин Нетаняху са подслушвали американските преговарящи.

Израел подслушва САЩ?

Служители на американското разузнаване са разтревожени от подслушването от страна на Израел на американски дипломати, преговарящи с Иран. Пентагонът класира Израел като по-голяма контраразузнавателна заплаха от някои от враговете на Америка, според The ​​New York Times.

Докладът подробно описва опасенията, че Израел е шпионирал висши служители на Тръмп, включително главния преговарящ на президента Стив Уиткоф и ръководителя на политиката на Пентагона Елбридж Колби, заедно с други американски военни и правителствени служители.

Водещият на Fox News Джеси Уотърс разпита Ванс относно шпионската заплаха, която Израел представлява за САЩ, питайки го колко е загрижен за това, че страната подслушва Америка.

Ванс призна, че САЩ и Израел споделят много интереси, но призна, че има ситуации, в които тези интереси се различават. "Мисля, че очевидно израелците и Съединените щати имаме много общи интереси, но имаме и някои ситуации, в които интересите ни се разминават“, отговори Ванс, отказвайки да коментира обвиненията в шпионаж.

След това вицепрезидентът отбеляза, че основната цел на Тръмп в Иран е да гарантира, че те няма да се сдобият с ядрено оръжие. Той продължи, като призна, че Израел може да не хареса нововъзникващата сделка.

"Мисля, че е прав (Тръмп, бел. ред,), че можем да постигнем дългосрочно споразумение за ядрената сделка на Иран. Израел може да харесва това, може да не харесва, но по същество ние смятаме, че това е в най-добрия интерес на Съединените американски щати", каза Ванс пред Fox news.

Размяна на удари

През последните дни Израел и Иран размениха ракетни обстрели и обвиниха другия в нарушаване на крехкото примирие, договорено с посредничеството на Тръмп.

Иран предприе удари по Израел в неделя, наричайки израелските атаки срещу Бейрут грубо нарушение на примирието и свързвайки боевете в Ливан с по-широката си конфронтация със Съединените щати.

В отговор Израел започна въздушни удари в ранните часове на понеделник по военни и икономически цели в Иран, като бяха съобщени експлозии в Техеран, Исфахан и други градове.

Нетаняху заяви, че е наредил ударите, след като Иран атакува Израел в подкрепа на Хизбула, но обяви, че ще спре нападението, като предупреди, че всяка нова иранска атака ще бъде посрещната със сила.

Междувременно Тръмп оказва натиск върху Нетаняху да спре ескалацията срещу Техеран и Ливан, заплашвайки да оттегли подкрепата на САЩ за Израел, ако ударите провалят споразумението с Иран, което според него е само на няколко дни.

Основните искания, които САЩ настояват Иран да приеме, са да се откаже от преследването на ядрено оръжие и да предаде запасите си от обогатен уран.

Режимът обаче иска контрол над Ормузкия проток, вдигане на блокадата на САЩ върху пристанищата му и край на боевете в Ливан между Хизбула и Израел.

Що се отнася до отричането на шпионажа, израелското посолство категорично е отречено от твърденията на „Ню Йорк Таймс“, като се настоява, че страната не шпионира американски служители или организации и не представлява заплаха за САЩ.

Един висш служител от администрацията на Тръмп заяви пред изданието, че събирането на израелска разузнавателна информация за американски служители от началото на втория мандат на президента е „нестабилно“.

Двама висши американски военни служители заявиха пред „Таймс“, че американският персонал, служещ в Израел или с израелски колеги, е бил наясно със заплахите от контраразузнаване.