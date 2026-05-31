Извънземното изведе Сан Антонио до финала в НБА

NBA ще има нов шампион, след като Сан Антонио Спърс отстрани с 4:3 победи настоящия първенец - Оклахома Сити Тъндър.

В решителния седми мач "шпорите" надделяха със 111:103 като гост във финалите от плейофите на Западната конференция.

Най-полезен за шампионите бе канадският гард - Шeй Гилджъс-Александър с 35 точки, 4 борби и 9 асистенции за 42 минути. От гостите над всички беше френският център - Виктор Уембаняма, който постигна 22 точки, 7 борби и 2 асистенции в рамките на 41 минути.

Ню Йорк Никс отдавна чакаше развръзката, защото спечели Източната конференция с 4:0 победи над Кливланд Кавалиърс. Серията срещу Спърс за нов шампион в NBA ще започне на 4 юни в Сан Антонио от 03:30 часа наше време.

За първи път от 1999-а Никс ще играе за титлата, а Сан Антонио за последно го стори през 2014 година.



Уембаняма категорично бе обявен за MVP на финала, като получи всичките девет гласа на представителите на медиите, отразяващи финала на Западната конференция.