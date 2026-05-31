САЩ и Иран: Мир и размразяване на 12 млрд. активи

Вариант на меморандум за разбирателство за прекратяване на конфликта между Иран и САЩ, който представители на двете страни обсъждат, предвижда размразяването на 12 милиарда долара ирански активи в рамките на 60 дни, съобщи иранската държавна телевизия, позовавайки се на неофициален препис на текста, предаде Франс прес.

В сряда Белият дом опроверга като „пълна измислица“

публикувана по-рано информация на иранската телевизия, според която проект на рамково споразумение със САЩ включва ангажимент от страна на Вашингтон за вдигане на американската морска блокада, наложена на иранските пристанища, както и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Иранската държавна телевизия съобщи днес, че според неофициална версия на меморандума, около която още текат преговори, Съединените щати се ангажират „да предоставят на Иран пълен достъп до 12 милиарда долара от неговите активи в срок от 60 дни, за да могат тези средства да бъдат прехвърлени и изразходвани в банките на страната или страните, посочени от Иран, без ограничения“.

Въпросът за иранските активи, блокирани в чужбина поради американски санкции,

е една от ключовите точки в текущите преговори за мирно споразумение между Вашингтон и Техеран.

Иранската агенция Тасним обяви по-рано през седмицата, че Техеран се стреми към деблокирането на 24 милиарда долара, „като половината от тази сума ще бъде предоставена веднага след обявяването на протокола за меморандума“.

Ислямската република изисква също така създаването на ясен механизъм, който да гарантира отблокирането на останалите средства, според запознат с въпроса източник, цитиран от Тасним.

Замразените в чужбина ирански активи са между 100 и 123 милиарда долара,

според ирански медии.

Междувременно американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви в събота, че САЩ са „напълно способни“ да възобновят военните си действия срещу Иран, „ако се наложи“.

„Нашите запаси са напълно подходящи за тази цел“, каза Хегсет по време на форума по въпросите на сигурността „Диалога Шангри-Ла“ в Сингапур.