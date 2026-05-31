Шампионска победа на Джирото и място в историята за Йонас Вингегор

Обиколкаята на Италия приключва днес по улиците на Рим

31.05.2026 | 08:00 ч.
Снимка БГНЕС

Йонас Вингегор показа, че няма кой да му отнеме първата титла в колоездачната обиколка на Италия. 

29-годишният датчанин направи поредната си демонстрация вчера, като задмина всички 10,4 км преди финала на предпоследния етап по изкачването на Пианкавало. за лидера на Visma това е пета поредна победа (втора с розовата фланелка на водач в генералното) и на практика му осигури място в историята. Винегор става осмият колоездач, печелил и трите голем обиколки (заедно с "Тур дьо Франс") и тази на Испания. 

Втори в етапа и в генералното (на 5:22 мин) е австриецът Феликс Гал от Decathlon, следван от Джей Хиндли (Red Bull-Bora). 

109-ото издание на Джирото приключва днес по улиците на Рим. 

