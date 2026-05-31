Днес е Петдесетница: поверия, традиции и забрани

На 31 май православните християни отбелязват един от най-големите църковни празници – Петдесетница, известна още като Ден на Светата Троица. Празникът се чества на петдесетия ден след Великден и е посветен на слизането на Светия Дух над апостолите. В християнската традиция този ден се смята за рожден ден на Църквата, припомня Bulgaria ON AIR .
История и значение на празника
Според Светото писание след Възнесението на Иисус Христос апостолите се събрали в молитва в Ерусалим. Тогава над тях слязъл Светият Дух под формата на огнени езици и им дал способността да говорят на различни езици, за да разпространяват Божието слово по света. Именно затова Петдесетница се приема като начало на християнската църква.
Традиции и обичаи
Свързан е с редица красиви обреди и народни вярвания.
В храмовете се отслужват тържествени литургии. Църквите и домовете се украсяват със зеленина, треви и орехови листа – символ на живота, обновлението и благодатта на Светия Дух. Вярващите вземат осветени орехови листа от храма и ги пазят у дома за здраве и закрила.
Семействата се събират на празнична трапеза и отправят молитви за благополучие.
На много места се правят курбани за здраве и плодородие.
Забрани на Петдесетница
Според народната традиция и църковните обичаи на този ден не се препоръчва да се извършва тежка физическа работа, Да се работи на полето или в градината, освен при крайна необходимост, да се вдигат скандали, да се отправят обиди и лоши думи, да се отказва помощ на нуждаещи се хора.
Вярва се, че празникът трябва да бъде прекаран в мир, благодарност и духовно пречистване.
Народни вярвания
Ако времето на Петдесетница е хубаво, годината ще бъде плодородна. Смята се, че молитвите, отправени на този ден, се чуват особено силно.
Хората вярват, че добрите дела, извършени на Петдесетница, носят благословия през цялата година.