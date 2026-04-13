Тенденции при якетата за пролетта

Скоро посрещнахме пролетта. Това означава, че е време да заменим дебелите якета и плътните палта с по-тънки такива. За щастие, има много видове връхни дрехи, които са подходящи за пролетта, а и стоят стилно. Какви са тенденциите при якетата за пролетта? Вижте отговорите на британския "Cosmopolitan".

Тренчкот

Абсолютната класика за пролетта и есента! През преходните сезони тренчкотът е сред най-подходящите и носени от дамите дрехи. През тази пролет има още повече варианти на връхната дреха. Не само класическият дълъг тренчкот, който стига до селаната или малко под тях. Хит сега е и изрязаният тренчкот, който стига до бедрата. Що се отнася до цветовете, и там има разнообразие. Залагайте на маслинено зелено и бургундско червено, а не само на класическите бежово и кремаво. Може тренчкотът да е с качулка и колан.

Анорак

Леко яке с качулка, което да предпазва от дъжд. Анораците и ветровките са изключително подходящи за променливото време през пролетта. Обикновено са направени от синтетични материи - найлон или полиестер. Затова са издръжливи, идеални за навън, за преходи в планината или пикник в парка. Леки са, спортни, комбинират се чудесно с дънки, джинси, анцузи, клинове, маратонки. Смелите дами дори ги носят с токчета - за контраст. Избирайте цветни анораци във весели цветове.

Кожено яке

Още една вечна класика за пролетта! Кожените якета се носят основно през есента и пролетта, така че - сега е времето редовно да залагате на тях. Те просто винаги са на мода и с тях всеки път изглеждате стилно. Специално през пролетта на 2026 г. моделни стават по-небрежните кожени якета - не прекалено впити, по-скоро овърсайз или поне леко широки, отпуснати. Черното остава предпочитано и класика в жанра. Но хит сега са и кафявите кожени якета, които стоят изискано. Те стоят чудно със светли дънки.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net