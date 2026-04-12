Коя е най-скучната туристическа дестинация в Европа?

Една европейска държава привлича само малка част от броя на посетителите, които страните от ЕС с огромен туристически потенциал, като Испания, Франция, Гърция или Италия, привличат, а много от тези, които я посещават, казват, че не си струва усилията и я наричат ​​"скучна". Това е малката, често пренебрегвана държава Лихтенщайн, която е регистрирала само 228 579 нощувки, прекарани в туристически места за настаняване през 2024 г., пише The Express.

Държава без излаз на море, Лихтенщайн не е точно това, което бихте нарекли класическа ваканционна дестинация. Тя няма плажове или големи туристически атракции и много хора дори не я забелязват на картата, притисната между Австрия и Швейцария.

И все пак е една от най-малките държави в света и се гордее с красиви алпийски пейзажи, замъци, достойни за Дисни, и впечатляващ избор от музеи. Някои посетители, които са се осмелили да се отклонят от утъпканите пътеки и са я описали като, ами, малко "скучна".

Ками, полски блогър, посетил малката страна, я нарече "най-скучната страна, в която някога съм бил" и каза, че не вини хората, че не са пътували до там, тъй като "не можах да намеря нищо изключително, което да ми хареса на това място".

Тема в Reddit, озаглавена "Лихтенщайн (и защо мисля, че всъщност не си струва усилията)", сякаш потвърди твърденията му, като авторът на публикацията написа:

"Няма нищо лошо в тази страна, но няма нищо специално в нея".

Много потребители предположиха, че е по-добре да я разгледате на еднодневна екскурзия, отколкото да предприемате специално пътуване.

Лихтенщайн няма летище, така че повечето пътешественици пристигат на жп гара Шаан-Вадуц, разположена северно от столицата, с живописни влакове, които прекосяват австрийския алпийски пейзаж. Но не разчитайте, че ще можете да пътувате из цялата страна с влак - Лихтенщайн има само три жп гари.

За щастие има автобуси и таксита от Шаан-Вадуц, а първата спирка за повечето туристи е приказният замък Вадуц, който все още е официалната резиденция на княжеското семейство Лихтенщайн. Въпреки че портите му са затворени за широката публика, си струва да посетите парка заради панорамните гледки към долината на Рейн.

В сянката на замъка, столицата Вадуц е компактен град, който съчетава модерна архитектура с алпийски елементи. Посетителите могат да разгледат Кунстмузея Лихтенщайн, музей на модерното изкуство, поместен в черна, квадратна сграда, но изпълнен с цвят и съвременни произведения на изкуството вътре.