Срив в индустрия за милиони: Милионери без интерес към космическия туризъм

Очакваше се космическият туризъм да се превърне в индустрия за милиарди долари, сега секторът е в криза. Virgin Galactic на Ричард Брансън не е извършвала полети от юни 2024 г. Сред проблемите са ограничено търсене и технологии, за чието разрастване са нужни години. Две китайски компании планират да изпратят туристи в Космоса преди 2030 г.

Рон Росано е един от най-запалените космически туристи в света.

65-годишният управител на имоти от Сан Франциско осъществи през 2023 г. кратко пътуване на борда на космическия самолет на Virgin Galactic Holdings и до скоро очакваше да полети на повече от 90 км над Земята с една от ракетите New Shepard на основаната от Джеф Безос Blue Origin.

Но Росано трябваше да промени плановете си след изненадващото решение на Blue Origin през януари да спре туристическите полети за не по-малко от две години. Росано се разочаровал. „Представях си, че това ще бъде нещо много голямо за мен. Виждайки Земята от тази гледна точка, се чувстваш малък. Това променя живота ти“, допълва той.

Компании като Virgin Galactic и Scaled Composites прогнозираха, че пазарът на космически туризъм ще се развива бурно, когато в началото на 21-и век заявиха, че ще изпращат хора в суборбитално пространство. Космическият туризъм ще се превърне в „индустрия за милиарди долари“, заяви Ерик Андерсън, съосновател на компанията за космически изследвания Space Adventures в брой на Space Times от 2003 г.

Сега секторът е в криза. Освен че Blue Origin временно спря полетите си, Virgin Galactic на Ричард Брансън не е извършвала полети от юни 2024 г., тъй като работи по новия си космически кораб Delta.

Virgin Galactic ще публикува резултатите си за четвъртото тримесечие и за цялата 2025 г. на 30 март. Цената на акциите на компанията е намаляла с над 98% от дебюта ѝ през октомври 2019 г. чрез сливане с публично търгувано дружество.

„Туризмът не се е материализирал като пазар. Разбира се, имахме редица спонсорирани мисии от туристи, но те бяха ограничени и не наблюдаваме ново търсене за тях“, казва Дана Вайгел, ръководител на програмата на Международната космическа станция на НАСА по време на презентация на 24 март във Вашингтон.

Сред проблемите са ограничено търсене и технологии, за чието разрастване са нужни години, дори при ограничен пазар, казва Ерик Чжу, анализатор в областта на аерокосмическата и отбранителната индустрия за Bloomberg Intelligence.

„Основният проблем е във възможностите за постигане на мащаб и разходите. Секторът е насочен към изключително тесен сегмент от хора с много високо нетно богатство, но дори тази група не прави повтарящи се поръчки“, допълва той.

Virgin Galactic е изпратила 31 пътници в Космоса, а Blue Origin – 98 (шестима, от които са летели два пъти), включително изцяло женски екипаж, който летя миналата година с Кейти Пери, водещата на CBS News Гейл Кинг и съпругата на Джеф Безос Лорън Санчес Безос. Този полет предизвика бурна реакция в интернет, след като Пери пя по време на полета и целуна земята при завръщането.

Първият космически турист Денис Тито летя на борда на космическия кораб „Союз“ през 2001 г. Руски ракети са извели деветима търговски пътници в Космоса, но нито един след началото на пълномащабното нашествие в Украйна през февруари 2022 г.

„Роскосмос“, руският еквивалент на НАСА, иска да възстанови туристическите полети до предложената Руска космическа станция, но „стигмата“ от пътуването на Пери не е намаляла, казва Робърт Инглиш, директор по централноевропейски изследвания в университета ва Южна Калифорния.

Полетът „беше очевидна мишена на критиците“, казва той, „тъй като целуваш земята, след като си преживял дълго, мъчително и героично пътуване, а не след кратко пътуване с автобус за милиардери“.

Virgin Galactic очаква да изстреля първия тестов полет на космическия си кораб Delta до края на 2026 г.

Компанията отказа да разкрие цените на билетите или друга информация преди предстоящото обявяване на финансовите резултати. Преди това Virgin Galactic е определяла цена от около 600 хил. долара за места в новия си космически кораб.

Цените на Blue Origin не са публично достъпни но Крейг Къран, президент на DePrez Group of Travel Companies в Рочестър, щата Ню Йорк, смята, че цената на билета е около 1,5 млн.-2 млн. долара.

„В момента наистина няма пазар за суборбитален космически туризъм. Що се отнася до наличието на действителен продукт сме в режим на изчакване, докато Virgin Galactic не заработи“, допълва той.

Blue Origin не е заявила, че приключва с космическия туризъм.

„Струва ми се, че вероятно ще се върнем към този бизнес, но в момента е по-разумно да се съсредоточим върху Луната“, каза Дейв Лимп, главен изпълнителен директор на Blue Origin, на 17 февруари на Defense Tech Summit в Западен Палм Бийч, щата Флорида.

Китайски компании обявиха планове за развитие на космическия туризъм. Beijing Interstellor Human Spaceflight Technology иска да изпрати туристи в Космоса през 2028 г. на цена от 3 млн. юана (около 430 хил. долара). Произодителят на ракети и доставчик на полети CAS Space Technology планира да осъществи пилотирани полети за космически туризъм до 2029 г., според компанията.

