Хранене след великденските празници за добра форма

Великденските празници често са съпътствани от обилно хапване и много сладки изкушения, сред които и любимите ни козунаци. Трудно ни е да устоим на обилните трапези, затова веднага след като се върнем към нормалния ритъм на ежедневието ни, въвеждаме леки промени в начина на хранене, за да влезем във форма. Строгите диети не се препоръчват.

Вижте 5 полезни храни, които помагат на организма да се изчисти по естествен път и да се зареди с нова енергия след великденските празници. Добавете ги към менюто си.

Броколи

Броколите са идеално допълнение към разтоварващия пролетен режим след празниците, тъй като ускоряват естествените процеси на детоксикация. Този зеленчук е богат на антиоксиданти, които защитават тялото и помагат за елиминирането на натрупаните токсини в организма, сочат западни изследвания. В броколите се съдържат и специални фитонутриенти, които стимулират работата на черния дроб и подобряват общото състояние на организма.

Цвекло

Известно със своя наситен червен цвят и противовъзпалителни свойства, цвеклото е отличен съюзник в пречистването на тялото. Тези тъмнолилави дарове на природата са богати на магнезий, желязо и витамин С. Комбинацията от тези хранителни елементи превръща червеното цвекло в идеалната храна за подсилване на метаболизма и възстановяване след тежките празнични трапези.

Източник: 5 храни за възстановяване след великденските празници и рецепти към тях