Антон Кутев: Не изключвам до края на годината да се случат промени с данъците

Големият проблем за България е дефицитът и инфлацията

30.05.2026 | 12:15 ч.
Снимка: БГНЕС

Не изключвам до края на годината да се случат промени с данъците. Това заяви за bTV депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев.

"Ако не европейска или световна, то икономическа криза поне в български вариант най-вероятно предстои. Трябва да се вземат мерки да се удържа. Качването на данъците не може да се свързва с антикризисни мерки. В момента прогресивното данъчно облагане не смятам, че е релевантно на кризата", каза Кутев в отговор на въпрос дали ще се пипат данъците.

"Състоянието на финансите е такова, каквото е.

И това, че е констатирано отвън, няма кой знае колко значение, освен че ще форсира едни по-остри мерки на въздържане от излишни разходи. Нищо ново не ни казаха, знаехме го - че дефицитът не отговаря на 3%", добави още Антон Кутев.

Според него големият проблем за България е дефицитът и инфлацията.

Антон Кутев Прогресивна България дефицит ЕК
