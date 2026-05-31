IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 15

САЩ удариха търговски кораб, опитал да влезе в иранско пристанище

Товарният съд е плавал под флага на Гамбия

31.05.2026 | 08:45 ч. 10
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Американски военни са ударили търговски кораб, който опитвал да влезе в иранско пристанище. Товарният съд е плавал под флага на Гамбия.

Според съобщението на Централното командване на САЩ ударът е извършен от американски самолет. Той е поразил и обездвижил кораба за насипни товари Lian Star. Корабът пренебрегнал многократните  предупреждения, казват американските военни. Те засега не са се качили на борда му, съобщи БНР.

Плавателният съд се намира в Оманския залив.  Той е шестият от началото на блокадата, прихванат от САЩ. Други 115 търговски кораба са били пренасочени заради блокадата на пристанищата на Иран, която Вашингтон обяви през април. Затварянето на Ормузкия проток създаде световна криза с цените на петрола.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

сащ кораб омански залив гамбия
Новини
Виж всички новини
Войната в Иран
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem