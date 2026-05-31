САЩ удариха търговски кораб, опитал да влезе в иранско пристанище

Американски военни са ударили търговски кораб, който опитвал да влезе в иранско пристанище. Товарният съд е плавал под флага на Гамбия.

Според съобщението на Централното командване на САЩ ударът е извършен от американски самолет. Той е поразил и обездвижил кораба за насипни товари Lian Star. Корабът пренебрегнал многократните предупреждения, казват американските военни. Те засега не са се качили на борда му, съобщи БНР.

Плавателният съд се намира в Оманския залив. Той е шестият от началото на блокадата, прихванат от САЩ. Други 115 търговски кораба са били пренасочени заради блокадата на пристанищата на Иран, която Вашингтон обяви през април. Затварянето на Ормузкия проток създаде световна криза с цените на петрола.