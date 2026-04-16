Внезапно почина композиторът Кирил Икономов

Късно снощи си е отишъл композиторът Кирил Икономов. Това съобщи съпругата му Мая Нешкова в публикация във Facebook преди минути.

"Снощи внезапно си отиде моето момче. Маестро Кирил Икономов. Моето всичко...", написа тя.

Мая Нешкова и Кирил Икономов са един от най-обичаните и успешни музикални тандеми в България, както в професионален, така и в личен план. Кирил Икономов е талантлив композитор, аранжор и диригент, а Мая Нешкова е певица с уникален и запомнящ се глас

Техният съюз създава едни от най-големите хитове на българската поп музика. В продължение на десетилетия Кирил Икономов пише голяма част от песните на Мая Нешкова. Тяхната работа заедно е пример за хармонично съчетание на музикален талант и изпълнителско майсторство. И двамата имат множество награди и отличия. През 1987 г. например, на фестивала в Улан Батор, Кирил Икономов печели "Гран при" за най-добър гост-диригент, а Мая Нешкова получава "Гран при" за изпълнение на негова музика.

Запознават се като студенти и бързо осъзнават, че са създадени един за друг. Седем години по-късно, след инцидент на концерт, който ги кара да се замислят за живота си, те решават да сключат брак. Сватбата им се провежда в село Баланово, а гостите отиват с идеята, че ще присъстват на пикник.

