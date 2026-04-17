Ралф Шумахер и гаджето му Етиен се омъжват на живо по телевизията

От ежедневието до сватбената церемония: Ралф Шумахер и партньорът му разкриват личния си живот за телевизионен сериал и позволяват на публиката да участва в сватбата им.

Ралф Шумахер превръща сватбата си с партньора си Етиен Буске-Касан в четирисериен телевизионен документален филм по Sky. Сериалът показва както подготовката за сватбата, така и ежедневието на двойката, включително сина им Дейвид, но без бившата им съпруга Кора.

Излъчването на сериите ще започне на 21 май 2026 г. и ще завърши със сватбената церемония в Сен Тропе в началото на юни.

Програмата е озаглавена "Ралф и Етиен: Казваме "да" и предоставя ексклузивни прозрения за приготовленията на Лазурния бряг. От избора на място до брачните халки и свидетелите - нито един детайл не остава скрит, камерите са навсякъде. Таксата за тези интимни прозрения остава тайна. Но едно е ясно: тази сделка едва ли е била евтина.

Един човек липсва от сватбата

Но сериалът не показва само планирането на сватбата. Той се фокусира и върху ежедневието на двойката. Синът на Ралф Шумахер, Дейвид (24), също е част от проекта. Един човек обаче вероятно ще липсва: бившата съпруга Кора Шумахер. След раздялата им двамата водиха публична война на розите - толкова интензивна, че тя дори не беше поканена на сватбата на сина им.

Шумахер оповести връзката си с Етиен през юли 2024 г. - едновременно с момента, в който обяви в Instagram, че е гей. След годежа им през февруари 2026 г., следващата стъпка е да се омъжат.

"Етиен и аз преминаваме през живота заедно и този сериал документира точно това: нашето ежедневие, нашата работа, нашите различия и прилики, нашите планове", казва Шумахер при старта на сериала за проекта. Неговият партьор също стои зад решението: "Чувствам се добре с решението сватбената церемония да се проведе насаме, но и да се сподели публично."

Ако искате да гледате, няма да се налага да чакате дълго: първите два епизода ще бъдат пуснати по Sky на 21 май 2026 г. Друг епизод ще последва на 28 май. И накрая, акцентът ще бъде сватбената церемония в Сен Тропе, която ще се излъчва от 6 юни.