61-годишната Сандра Бълок разбуни духовете с визия с кожен сутиен

61-годишната Сандра Бълок предизвика онлайн шум с избора си на тоалет за конференцията CinemaCon в Лас Вегас, където бяха обявени снимките на "Практическа магия 2".

За червения килим тя бе избрала яркочервен костюм, състоящ се от сако и панталон. Вместо с риза, тя позира под сакото с черен кожен сутиен. Ненатрапчив грим и дълги обеци допълваха визията ѝ.

Тя обаче раздели феновете ѝ на две, а критиките бързо заваляха.

"Жено, сложи риза. Изглеждаш нелепо", "Черен сутиен вместо блуза на 61?", "Цветът на костюма не съвпада, панталоните са твърде дълги и тя изглежда замръзнала", "Всички тези жени започват да изглеждат еднакво", гласят част от отрицателните мнения.

Други пък смятат, че Сандра Бълок е демонстрирала изтънченост и елегантност и изглежда страхотно.

"Черният сутиен е глупав. Панталоните не стават. Но кой не обича Сандра?", пък пита друг потребител.