10 навика в брака, които гарантират дълъг и щастлив семеен живот

Здравите взаимоотношения изискват работа и усилия, за да бъдат успешни

20.04.2026 | 22:45 ч. 2
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Всички бракове са уникални, но всички те изискват едно нещо: упорита работа. Здравите взаимоотношения изискват също толкова работа и усилия, за да бъдат успешни.

В брака, особено, упоритата работа не спира на сватбата. Тя продължава, докато „смъртта ни раздели“. Независимо дали сте във връзка или женени, изследванията показват, че и двамата партньори трябва да дадат своя справедлив дял и "да носят тежестта си", за да издържат дълго време заедно.

Ако можете да положите толкова усилия в изграждането на кариерата си, колкото влагате в това да се научите как да имате здрав брак, ще постигнете същия успех и вероятно ще останете влюбени десетилетия напред.

Ето 10 малки брачни навика, които могат да поддържат двойките дълбоко влюбени в продължение на десетилетия:

Навик №1: Поемете отговорност за здравето на брака си

Вие и вашият съпруг/съпруга сте отговорни за състоянието на брака си. Признайте, че вашите вярвания, избори и поведение играят роля във вашата връзка и се стремете да вземате решения, които подкрепят връзката ви.

„Щастието не е здрава, стабилна основа, върху която да изградим трайна, отдадена любов“, предупреждава известният американски психолог Джон Готман. „То е просто твърде нестабилно, мимолетно и постоянно се променя, а начинът, по който постигаме щастие, се променя с течение на времето.“

Навик №2: Проявявайте поведението, което се надявате да видите у вашия съпруг/съпруга

Ако искате да бъдете мил, внимателен и трудолюбив човек, вие също трябва да възприемете тези качества. Поставете основите на успешен брак, като действате по начин, който ви прави горди. Покажете на съпруга/съпругата си, че го/я обичате и уважавате, за да подхранвате връзката си.

Консултантът по двойки Линда Клау, доктор по философия, предлага: „Никога не можем да сгрешим, като задаваме твърде много въпроси и след това да слушаме отговорите с цялото си сърце, интуиция, ум и тяло. Важно е да задаваме въпроси на партньора си, като се потапяме дълбоко в това, което чувства вътре в себе си. Също толкова важно е да чуем това, което не се казва – фактите и чувствата, които усещате, може да са неизказани. Вместо да предполагате, задавайте на партньора си въпроси, които да му помогнат да се отвори към вас.“

Навик №3: Давайте повече, отколкото се надявате да получите

Отнасяйте се с партньора си така, както бихте искали да се отнасят с вас – и след това направете допълнително усилие. Бъдете пример, дори ако не вярвате, че вашият съпруг/съпруга връща това, което вие влагате в брака. Живейте, без да очаквате реципрочност.

„Когато във връзката ви се случва нещо нежелано и болезнено, не е нужно да се привързвате към него и да продължавате да го носите в себе си“, съветва лайф коучът Мишел Томпсън. „Можете да се откъснете от него, когато изберете щастието. Ако изберете щастие, вие избирате да се откажете от ограничаващите, рециклиращи болката истории, когато възникнат, и вместо това да оставите негативната енергия да премине и да се разсее, за да направи място за щастие, любов и още по-силна връзка.“

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

