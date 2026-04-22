Хари Стайлс и Зоуи Кравиц се сгодиха

Хари Стайлс и Зоуи Кравиц май са се сгодили! 32-годишният певец и 37-годишната актриса бяха забелязани в Лондон. И красавицата е носила огромен диамантен пръстен на безименния пръст на лявата си ръка. От папарашки снимки се вижда как изпълнителят се е наклонил към актрисата, докато тя е в автомобил, и я целува.

Явно звездите изглеждат много влюбени.

"Хари и Зоуи изглеждат толкова влюбени - и тя има огромен диамант на безименния пръст на лявата ръка. Той е такъв джентълмен и я поведе към чакащата кола, преди да се наклони към нея и да ѝ даде целувка. Когато тя потегли, Хари ѝ помаха. Зоуи имаше огромна усмивка на лицето си. Не можеше да пропуснеш пръстена на пръста ѝ. Абсолютно огромен е", коментира източник на "The Sun".

Още за двойката четете в teenproblem.net