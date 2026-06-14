В кадър: Мароко беше на крачка от сензация, но Бразилия измъкна точка

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Бразилия и Мароко не успяха да излъчат победител в мача си от група "С" на Световното първенство и завършиха 1:1. Двубоят се игра на "МетЛайф Стейдиъм" в Ню Джърси - арената, която ще приеме финала на Мондиал 2026 на 19 юли.

Мароко започна по-активно и поведе в 21-вата минута. Браим Диас разсече бразилската защита с прецизен пас, а Исмаел Сайбари използва пространството и прати топката в мрежата за 1:0.

Африканският тим продължи да създава проблеми на съперника, но не успя да увеличи преднината си. В 32-рата минута Бразилия наказа пропуските. След атака през центъра топката стигна до Винисиус Жуниор в наказателното поле, той си освободи пространство с финт и с мощен удар изравни.

След почивката "селесао" стабилизира играта си в защита и ограничи опасностите пред своята врата. Бразилците владееха повече топката и контролираха темпото, но трудно стигаха до чисти положения пред мароканската отбрана.

До нов гол не се стигна и двата отбора си поделиха по точка в една от най-оспорваните групи на турнира, в която са още Хаити и Шотландия.

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