В кадър: Историческа вечер за Шотландия, която е с първа победа на Мондиал от 36 години

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Шотландия започна участието си на Мондиал 2026 с победа 1:0 над дебютанта Хаити в мач от група "С". "Гайдарите" не допуснаха изненада на "Жилет Стейдиъм" и излязоха начело в групата, след като по-рано Бразилия и Мароко завършиха 1:1.

Единственият гол вкара Джон МакГин в 29-ата минута. Това е първа победа за Шотландия на световно първенство от 36 години насам, като тимът не беше играл на най-големия футболен форум през XXI век.

Хаити имаше първата добра възможност, но Белегар не успя да се разпише с глава в 15-ата минута. Малко след това Скот Мактоминей отговори с мощен удар от дъгата, който разтресе гредата.

По-активната игра на шотландците даде резултат в 29-ата минута. Че Адамс стреля отблизо, вратарят Пласид спаси, но топката стигна до МакГин. Неговият удар се отклони в Белегар и влетя в мрежата за 0:1.

След почивката мачът стана по-равностоен. МакГин пропусна шанс за втори гол в 71-вата минута, а Хаити също потърси изравняване, но не успя да стигне до попадение. Шотландия намали темпото в края, но задържа аванса си и започна турнира с победа.

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