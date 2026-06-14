Хиляди излязоха срещу расизма в Белфаст

Около 3000 души се включиха в демонстрация срещу расизма в Белфаст след няколко дни на напрежение и безредици в столицата на Северна Ирландия, предаде ДПА.

Протестът под мотото "Заедно срещу омразата" се проведе пред кметството на Белфаст и беше организиран от асоциацията "Да се обединим против расизма".

Участници в демонстрацията носеха плакати с послания като "Расистите, прибирайте се" и "Проблемът е злото и насилието, а не расата". Множеството скандираше, че бежанците са добре дошли в Белфаст.

Митингът беше организиран след серия безредици, избухнали заради нападение с нож, при което мъж загуби едното си око и получи други тежки наранявания. За атаката е обвинен мигрант от Судан.

Северноирландската полиция съобщи, че във връзка с размириците са задържани 23 души. На 17 от тях вече са повдигнати обвинения, пише БТА.