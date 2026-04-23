Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим, създал "Ветрове"

Почина Георги Красимиров - Герасим. Това съобщи певицата Лили Иванова в социалните мрежи, която има в репертоара си хитове от композитора, сред които и "Ветрове".

"Мир на душата на композитора Георги Красимиров - Герасим! Поклон пред таланта и творчеството му! Скъпи приятелю Герасим, благодаря за прекрасната ти музика! Твоите “ВЕТРОВЕ” ще останат вечни! Почивай в мир!", написа Лили Иванова.

Герасим създаде емблематични албуми за Лили Иванова и реализира успешни проекти с Берковската духова музика, Нина Николина и Камен Воденичаров. В ролята си на телевизионен продуцент и режисьор той вдъхна живот на популярни предавания като „Байландо“, „Обичам България“ и музикалната класация „Големите 10“, а документалният му филм за гостуването на група „Тату“ се превърна в забележителен медиен проект.

Професионалният му път премина през ключови управленски позиции в НДК и Българското национално радио, където той зае поста главен продуцент на музикалната продукция. През своята кариера той композира над 300 песни и повече от 500 детски творби.