IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 72

Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим, създал "Ветрове"

Той има основна роля в албуми на Лили Иванова

23.04.2026 | 14:58 ч. Обновена: 23.04.2026 | 15:00 ч.
Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим, създал "Ветрове"

Почина Георги Красимиров - Герасим. Това съобщи певицата Лили Иванова в социалните мрежи, която има в репертоара си хитове от композитора, сред които и "Ветрове". 

"Мир на душата на композитора Георги Красимиров - Герасим! Поклон пред таланта и творчеството му! Скъпи приятелю Герасим, благодаря за прекрасната ти музика! Твоите “ВЕТРОВЕ” ще останат вечни! Почивай в мир!", написа Лили Иванова.

Герасим създаде емблематични албуми за Лили Иванова и реализира успешни проекти с Берковската духова музика, Нина Николина и Камен Воденичаров. В ролята си на телевизионен продуцент и режисьор той вдъхна живот на популярни предавания като „Байландо“, „Обичам България“ и музикалната класация „Големите 10“, а документалният му филм за гостуването на група „Тату“ се превърна в забележителен медиен проект.

Професионалният му път премина през ключови управленски позиции в НДК и Българското национално радио, където той зае поста главен продуцент на музикалната продукция. През своята кариера той композира над 300 песни и повече от 500 детски творби.

Тагове:

Георги Красимиров - Герасим
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem