Планирането на перфектното женско пътуване е нещо повече от избор на дестинация – става дума за създаване на споделени моменти, които се превръщат в спомени за цял живот. Независимо дали вашата компания търси почивка на плажа, оживен нощен живот, културни преживявания или релаксиращи уелнес бягства, светът предлага безброй места, създадени за забавление, свързване и малко лукс.

Кои са 10-те топ дестинации за пътешествие по женски с приятелки?

1. Тулум, Мексико

Тулум е символ на стилни пътувания с приятелки. Със своите бели пясъчни плажове, луксозни екологични курорти и оживен нощен живот, той предлага перфектен баланс между почивка и забавление. През деня можете да разглеждате известните сеноти или древни руини, а вечерите се превръщат в плажни партита и изискани вечери на свещи.

2. Бали, Индонезия

Бали е идеален за групи, които търсят комбинация от уелнес и приключения. Йога ритрийти, джунгли, луксозни спа центрове и богата култура създават усещане за спокойствие и свързаност.

3. Маями, САЩ

За компании, които искат непрекъснато забавление, Маями е точният избор. Плажове, модерни ресторанти и световноизвестен нощен живот създават динамична атмосфера от сутрин до късно през нощта.

4. Маракеш, Мароко

Маракеш предлага екзотика и културно богатство. Разходките из пазарите, традиционните хамами и престоят в риад с тераса на покрива създават уникално и запомнящо се преживяване.

