Лиса Кудроу проговори за таланта на Матю Пери

Лиса Кудроу е започнала да гледа отново сериала "Приятели" след смъртта на колегата си Матю Пери. Сериалът се излъчваше от 1994 г. до 2004 г. и беше голям хит. Във всичките 10 сезона Лиса влизаше в ролята на Фийби, а Матю в ролята на Чандлър.

Пери почина в края на октомври 2023 г. - след прием на свръхдоза кетамин.

Анистън: Част от мен смята, че смъртта на Матю Пери е за добро

Сега, 2 години и половина по-късно, Кудроу споделя, че осъзнава, че актьорът е бил гениален, докато гледа епизодите на "Приятели".

"Преди това аз виждах само това, което съм направила грешно, или което е можело да направя по-добре. Но за първи път, аз наистина оцених просто колко страхотно беше. Чувствах се така, сякаш се справих добре, но Дженифър и Кортни? Невероятни. Дейвид и Мат? Те ме карат да се смея толкова много. И после Матю - той просто беше над всички нас", коментира Лиса Кудроу пред "The Times".

