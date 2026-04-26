Коул Томас Алън е високообразован и академично успешен, но защо стреля по Тръмп? СНИМКИ

Заподозреният в стрелба по време на вечерята на кореспондентите от Белия дом Коул Томас Алън е изправен пред поне три обвинения, съобщиха властите.

31-годишният Алън е обвинен в откриване на огън, докато президентът се е събрал с висши членове на кабинета и хиляди журналисти за годишното събитие в събота вечер.

Вечерята във "Вашингтон Хилтън" едва е започнала, когато Тайните служби са били принудени да се включат в действие след серия от изстрели.

Те са успели да задържат заподозрения, след като той е нарушил контролно-пропускателен пункт и е разменил престрелки с органите на реда, съобщиха властите.

Стрелецът е учител от Калифорния

Предполагаемият стрелец е идентифициран като Алън, учител от Торънс, Калифорния.

Федералните прокурори са действали бързо и вече обявиха, че е обвинен по две обвинения за използване на огнестрелно оръжие по време на престъпление, свързано с насилие, и нападение над федерален служител с използване на опасно оръжие.

Очаква се той да бъде изправен пред федералния съд в понеделник.

Ако бъде осъден, Алън може да бъде изправен пред 20 години затвор за нападението, докато обвиненията за оръжие са с минимум десет години затвор с възможност за доживотен затвор, ако бъде уволнен.

"Въз основа на това, което знаем досега, е ясно, че този човек е имал намерение да причини колкото се може повече вреда и щети“, каза прокурорът на САЩ за окръг Колумбия Жанин Пиро, добавяйки, че "ще има още много обвинения въз основа на информацията, която научаваме в тази много променлива ситуация“.

Няма криминално минало

Полицията нахлу в дома на родителите на Алън, струващ 877 000 долара, в събота вечер, малко след като той беше арестуван.

Въпреки мащаба на нападението, властите твърдят, че Алън няма криминално досие и не е бил известен на правоохранителните органи във Вашингтон.

Според публично достъпна информация той е един от четиримата братя и сестри, включително две сестри, Стефани и Арвиана, и брат Габриел.

Снимки, разпространявани онлайн, го показват да се усмихва редом с членове на семейството си на абитуриентски балове и събирания.

В социалните си медии той посочва, че е високообразован и академично успешен.

Свързани статии Първата дама Мелания веднага разполнала, че звукът е от куршум

В LinkedIn той се описва като: "Машинен инженер и компютърен учен по степен, независим разработчик на игри по опит, учител по рождение".

Алън получава бакалавърска степен по машиностроене от Калифорнийския технологичен институт, а по-късно и магистърска степен по компютърни науки от Калифорнийски държавен университет.

По време на престоя си в Калифорнийския технологичен институт, Алън изброява участието си в в Caltech Christian Fellowship и Caltech Nerf Club.

Съвсем наскоро Алън работеше в сферара на образованието. През декември 2024 г. той беше обявен за Учител на месеца в C2 Education, признание, обикновено запазено за изявени преподаватели.

Това е далеч от насилието, което според прокурорите той е извършил във фоайето на хотел във Вашингтон в събота.

Бил е въоръжен с пушка, пистолет и много ножове

Властите съобщават, че Алън, въоръжен с пушка, пистолет и множество ножове, се е втурнал към балната зала, преди да бъде спрян.

Временният началник на полицията в Столичното полицейско управление (MPD) Джефри Карол заяви, че заподозреният е бил "повален на земята“ и окован с белезници от органите на реда след размяна на огън с полицията.

Един полицай в бронежилетката е бил ранен, но се очаква да се възстанови.

Карол потвърди, че Алън не е бил ранен от огън по време на конфронтацията, но е бил откаран в болница за оценка.

Разследващите смятат, че Алън е отседнал в хотела, където се е провеждала вечерята.

"Според предварителната информация, ние вярваме, че е бил гост тук, в хотела. Осигурили сме стая тук, в хотела, и отново, ще преминем през съответните процедури, за да определим какво е имало вътре“, каза Карол.

В балната зала стотици гости се гмурнаха под масите, когато наблизо проехтяха изстрели.

Президентът и първата дама бяха бързо евакуирани от агенти на Тайните служби.

"Когато си влиятелен, те те преследват. Когато не си влиятелен, те оставят на мира“, каза Тръмп часове по-късно, описвайки заподозрения като "самотен вълк“ и "болен човек“.

Властите заявиха, че "нямат причина“ да вярват, че някой друг е замесен и все още не са установили никакъв мотив.

Вече повдигнатите обвинения носят значителни наказания и служителите ясно заявиха, че те са само началото.

Служители казват, че Алън никога не е нахлувал в самата бална зала, като отдават заслуга на бързата реакция на Тайните служби и правоохранителните органи за предотвратяването на това, което би могло да бъде далеч по-опустошителният резултат.

"Видяхте най-лошото от действията на този страхливец, но видяхте и най-доброто, защото видяхте правоохранителните органи да правят точно това, което трябва да правят“, каза изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш и добави: "Обещавам ви, че справедливостта ще бъде възтържествувана".