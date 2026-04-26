IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 32

DARA се завръща за пети път като треньор в “Гласът на България“

Поп звездата е един от най-успешните ментори в шоуто

26.04.2026 | 12:19 ч. 22
bTV

За пети пореден път поп сензацията DARA ще бъде част от треньорския състав на музикалния формат “Гласът на България“ по bTV, утвърждавайки се като едно от най-разпознаваемите и успешни лица на шоуто.

DARA, която  се присъединява към формата още през 2021 г., бързо се превърна  в ключова фигура в предаването, впечатлявайки както участниците, така и зрителите със своя  модерен подход, енергия и усет  към новите музикални таланти.

През годините тя доказва качествата си не само като артист, но и като ментор – под нейно ръководство победители в шоуто станаха Жаклин Таракчи (2022) и Славея Иванова (2024), което я нарежда сред най-успешните треньори в историята на формата.

“Гласът на България“ остава една от най-гледаните музикални продукции у нас, а завръщането на DARA на треньорския стол е знак за приемственост, силна връзка с младата аудитория и стремеж към високо ниво на музикалното шоу.

Новият сезон обещава още повече емоции, силни гласове и вдъхновяващи истории, като DARA отново ще бъде сред водещите фигури, които ще превърнат талантите в бъдещи звезди. Все още има време всички, които мечтаят да стъпят на сцената на шоуто, да се запишат за кастинг на btv.bg и да се преборят за възможността да бъдат част от отбора на DARA.

Тагове:

Дара ментор Гласът на България музикално предаване
Новини
Виж всички новини
Звезди
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem