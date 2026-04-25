Румен Миланов, "Прогресивна Бълария" няма да водят България към Русия, говорим за балансирани отношения

"Прогресивна България" няма да водят България към Русия, но са за уважение към Русия, балансирани отношения в интересите на държавата ни. Но ние сме в Европа и в НАТО, заяви ген. Румен Миланов от "Прогресивна България" по БНТ.

Той е и най-възрастният от новите депутати и на него е поверена отговорността да открие първото заседание на 52-рото Народно събрание.

"За мен е отговорност и предизвикателство. Все пак да застанеш на най-висшия парламентарен форум в Републиката, Народното събрание, и да го откриеш оказва емоционално отношение. Спор няма за това, поне за мен. Може би стечение на обстоятелствата, ще трябва да го открия, тъй като целият живот ми е бил в полза на държавността. Но такава е била съдбата да го отреди", заяви Румен Миланов.

Свалянето на охраната на Пеевски и Борисов

По повод настояването едно от първите решения на парламента да бъде свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, Миланов, който е бил началник на жандармерията, на НСЗБ, и началник на Първия център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет - БОРКОР, обясни, че това не е най-важното действие за новите депутати.

"Вижте, дайте да разсъждаваме малко по гледна точка институционално. Първият въпрос. Народните представители, които имат някаква заплаха за тях, следва ли държавата да се грижи за тях, за техните семейства? Най-вероятно отговорът е да. Тук, когато говорим за господин Пеевски и господин Борисов, веднага възниква въпроса какви са опасностите, които са предизвикали да се предприемат тези действия за охрана? Сега не мога да отговоря, но може би Народното събрание, може би Комисията за контрол на службите за сигурност и обществен ред, може би тя да получи тази информация, доколко тя е със степен на достоверност, колко е опасна, колко е актуална към днешна дата, казано образно, и от тогава вече да се предприемат мерки за тази охрана."

Миланов допълни, че от "Прогресивна България" ще преценят качествата на ръководителите на разузнаването и контраразузнаването и тогава ще се реши дали има нужда от смени:

"Могат да бъдат сменени, могат да не бъдат сменени. Но да ги сменяваме така по студията набързо, без да обиждам вашето студио, за това съм и тук, с уважението. Или по вестниците, или по сайтовете, мисля, че е много несериозно. Защото за това стоят определени институции. Там също има хора, които работят успешно. Има и калпазани, както винаги, нали?", заяви Миланов.

По думите му тези решения ще бъдат взети още преди изтичането на първите 100 дни на новото управление.

Висока оценка за МВР

Румен Миланов даде висока оценка на действията на служебното правителство и ръководството на МВР за провеждането на честни и справедливи избори. Миланов отговори и на въпроса дали Георги Кандев ще запази поста си на главен секретар на МВР:

"По отношение дали трябва да бъде сменен, това също ще бъде преценено в следващото правителство, кой когато си е свършил работата и оттам винаги ще се даде път на професионализма", заяви Миланов.

За момента не е обсъждано връщането на казармата, обясни Румен Миланов.