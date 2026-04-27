Зам.-министър: МВР си свърши почтено работата, беше безпристрастно

Главният секретар на МВР съобщи, че е бил заплашван. Георги Кандев обясни, че е получил телефонно обаждане да се оттегли от позицията си и срещу него са подадени сигнали в прокуратурата.

"Явно до голяма степен това, което Министерството на вътрешните работи направи по време на предизборната кампания и по време на изборния ден, а именно да бъдат пресечени нерегламентирани дейности, е провокирало подобно действия", каза зам.-вътрешният министър Иван Анчев в предаването "Денят ON AIR".

Според него от много години насам МВР не е било толкова безпристрастно по отношение на политическите ангажименти спрямо една или друга политическа сила.

"Наистина в този момент в кабинета, в който съм, политическата безпристрастност беше издигната на пиедестал и ние си свършихме почтено работата. Това не бива да бъде приемано като извънреден резултат", посочи Анчев.

Зам.-вътрешният министър сподели, че не е получавал заплахи. Той изтъкна повишеното обществено доверие към МВР.

"Тези сигнали, в пъти повече, означават, че гражданинът вижда смисъл да се сезират правоохранителните органи. Най-опасно за демокрацията е тогава, когато гражданинът си каже, че няма смисъл да докладва. Ние показахме, че има смисъл от това", уточни гостът пред Bulgaria ON AIR.

Анчев отбеляза притеснителните действия на прокуратурата, като напомни за случай в Кърджали.

"Вярвам, че ще дойдат по-добри времена за българската правоохранителна рамка, за правораздавателната система като цяло. Крайно време е да бъде поставено взаимодействието и работата на прокуратурата и МВР на коренно нови основи, за да бъде спасено гражданското общество в България", категоричен е той.

Попитан за направените промени в районните управления и в областните дирекции, зам.-вътрешният министър настоя да няма чистка, но да няма и реваншизъм, като обясни: "Двете са достатъчно негативни. Да бъде според заслугите, качества на съответните директори".

Гостът уточни, че не е получавал покана да бъде част от редовната власт, но коментира, че отговорът му е свързан до голяма степен с бъдещата геополитическа ориентация на правителството.

"Важно е да се алармира, когато се стигне до политизиране. Политизацията в службите за правоохрана и сигурност трябва да спре", добави Анчев.

Нападението над Тръмп

"Познавам тази среда и хотела. Там се случват редица преустроявания, така че президентът да може да влиза с лимузината си вътре. Нападателят е стрелял в горната част, където е лобито. Залата е огромна. Видяхме евакуация, драматизъм, бих го определил като съществен инцидент, но без реална опасност за живота на Тръмп", анализира нападението Анчев.