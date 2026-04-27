След 40 дни на фронта украинските войници "спират да се интересуват дали ще оцелеят"

Проучване на военния омбудсман на Украйна установява, че военнослужещи, разположени повече от 40 дни на фронтови позиции, развиват апатия и "спират да се интересуват дали ще оцелеят".

Това заяви омбудсманът Олха Решетилова, съобщи "Киев Индипендънт".

Изводите идват на фона на по-широки опасения относно системата за мобилизация в Украйна, която среща трайни трудности с набирането на личен състав и ротацията по време на пълномащабната война. Украинската армия се сблъсква с недостиг на войници и продължителни разполагания, като някои части остават на позиции с месеци поради липса на заместващи сили.

Изследването на Службата на военния омбудсман показва, че продължителният престой на фронта води до сериозно психологическо натоварване и намалява бойната ефективност.

"Всичко над 40 дни не може да се счита за ефективно", заяви Решетилова в интервю за "Украинска правда", като добави, че командирите трябва да вземат предвид тези изводи.

Тя отбеляза, че действащите разпоредби ограничават престоя на позиции до 15 дни, но това правило масово не се спазва, което оставя някои военнослужещи разположени за месеци или дори по-дълго без ротация.

"Това е мъртва норма, която никой не спазва, което на практика означава, че няма ограничения", подчерта омбудсманът.

Решетилова съобщи, че нейната служба подготвя предложения до главнокомандващия Олександър Сирски за промяна на правилата, регулиращи времето, прекарано на фронтови позиции.

Тя свърза проблема с по-широкия недостиг в мобилизацията, като посочи, че по-ясни условия на служба биха могли да помогнат за преодоляване на кадровите дефицити.

"Яснотата ще помогне на хората да вземат решение да служат. Трябва да предложим на хората да се включват за срок от две до три години. Според мен това би било справедливо", каза тя.

Решетилова призова и за дългосрочна промяна в подхода към мобилизацията

"Трябва да се превърнем в милитаризирано общество, в което всеки е готов да се присъедини към въоръжените сили", добави тя.

Според омбудсмана около 1,6 милиона души биха могли потенциално да бъдат мобилизирани, което би позволило по-редовна ротация на войските.

Изказванията идват след като на 24 април Генералният щаб обяви освобождаването на командирите на 14-а механизирана бригада и 10-и армейски корпус заради обвинения в загуба на позиции, недостатъчна подкрепа за фронтовите части и укриване на реалната ситуация на фронта.

В интернет се появиха и информации за тежки условия за военнослужещите, включително твърдения, че в сектора на 14-а бригада в Харковска област войници са останали без храна и вода.