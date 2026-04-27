BGONAIR Live Новини Днес | 117

България е поискала отлагане на сроковете за два етапа от ПВУ

ЕК замрази изплащането на 214,5 милиона евро

27.04.2026 | 20:59 ч. Обновена: 27.04.2026 | 21:47 ч. 3
Говорителят на Европейската комисия (ЕК) Мачей Берестецки съобщи, че България е поискала миналата седмица отлагане на срока за изпълнение на два ключови етапа от Плана за възстановяване и устойчивост.

Става въпрос за създаването на работещ антикорупционен орган, заради което бяха спрени над 360 милиона евро по второто и третото плащане по ПВУ. Брюксел в момента разглежда искането на София.

"Миналата седмица България поиска промяна в Плана за възстановяване след разговори с Комисията. Промяната включва предложение да бъде отложен срокът за прилагането на два ключови етапа, свързани с Антикорупционната комисия. Заради тези етапи по-рано бяха спрени част от плащанията. Първият ключов етап е свързан със създаването на политически независим антикорупционен орган", обясни говорителят на ЕК.

Според българското предложение прилагането на този ключов етап ще бъде прехвърлено от молбата за второто към тази за четвъртото плащане. 

Заради незадоволително му изпълнение ЕК замрази изплащането на 214,5 милиона евро. Крайният срок да приведем всичко в изправност по второто плащане изтичаше през май, предаде "Фокус".

Вторият ключов етап е този орган да стане действащ. Той ще бъде прехвърлен от третото към петото плащане. Заради него пък ЕК замрази изплащането за страната ни на 152,8 милиона евро. Крайният срок да поправим пропуските бе юни.

"Трябва да признаем, че България вече направи вдъхващи доверие стъпки към гарантирането на прилагането", казва още Берестецки.

Тагове:

ПВУ средства ЕК
