Гюров: Това бяха едни от най-добре организираните избори

Служебният премиер Андрей Гюров направи равносметка за изминалите предсрочни парламентарни избори преди седмица. Според него обаче най-добрият отчет ще направят българските граждани.

“Видяхме, че това бяха едни от най-добре организираните и честни избори в българската история по най-различни оценки. Оставяме едно добро наследство. Оставяме един пример как държавата може да работи прозрачно, отговорно към българските граждани и зададохме един стандарт, който се надяваме да бъде последван от следващите управляващи“, коментира служебният премиер.

“Подготвили сме много ясен пакет от мерки, които са придвижени към парламента, и още с формирането му трябва да бъдат приети - не само, за да се помогне на ПВУ, а защото това са изключително важни мерки за това България и системата на управление да заработи по начина, по който българите очакват“, разясни премиерът.

“Ние сме в състояние на удължителен бюджет - това са резултатите на предишното правителство. Това е нещото, което извади българите на улиците. Една от другите важни дейности на новото правителство е приемането на нов редовен бюджет, в който тези нови мерки ще бъдат залегнали отговорно, така че да няма увеличение на бюджетния дефицит“, каза още Гюров.

Служебният премиер за пореден път подчерта, че на територията на България няма действия, които да са свързани с войната в Иран.