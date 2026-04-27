Меган Дъ Стелиън заряза Клей Томпсън, изневерил ѝ

Меган Дъ Стелиън и Клей Томпсън са се разделили. 31-годишната певица твърди, че 36-годишният баскетболист ѝ е изневерил. С него тя е правила компромиси със своите ценности.

"Аз взех решението да прекратя връзката си с Клей. Доверието, верността и уважението са неподлежащи на договаряне за мен в една връзка и когато с тези ценности се прави компромис, няма истински път напред. Взимам си това време да направя себе си приоритет и да продължа напред с мир и яснота", каза рапърката пред списание "Us Weekly".

Часове преди това Меган говори за поведението на Клей в Instagram.

"Изневеряване, водеше ме край цялото ти семейство, за да се правим на живееща заедно двойка, като женени... изведнъж стана твърде изплашен. Поддържах те по време на всичките ти ужасни промени в настроението и държанието ти спрямо мен по време на баскетболния сезон. Сега не знаеш дали можеш да бъдеш "моногамен???". Нуждая се от истинска почивка след това нещо. Чао на всички", написа изпълнителката в социалната мрежа.

