Брижит Макрон: Управлението на съпруга ми ме направи цинична

Времето на Бриджит Макрон като първа дама на Франция я е направило по-тъжна и по-цинична, призна тя.

73-годишната бивша учителка по драма каза, че десетилетието, прекарано от съпруга ѝ Еманюел Макрон като френски президент, я е поставило на изпитание пред "глупостта и злото“ на света.

Коментарите на първата дама идва след като френският президент Еманюел Макрон бяви, че след изборите догодина ще се откаже от политиката.

Пред La Tribune Dimanche Брижит Макрон качва, че преди е имала нормален живот, деца, работа, а също и възходи и падения като "всички останали".

"Ето, тези 10 години минаха толкова бързо. Бяха толкова интензивни. Видях тъмнината на света, глупостта, злото. Понякога ми е трудно да видя синьото небе. Имам моменти на песимизъм, които не съм имала преди", казва пред изданието Макрон.

Преди да се срещне Макрон в гимназия La Providence в Амиен, Франция, бъдещата г-жа Макрон е била омъжена и с три деца.

Президентът е готов да продължи напред

По време на интервю в училище в Кипър миналата седмица, Еманюел Макрон каза: "Не съм се занимавал с политика преди и няма да се занимавам и след това".

48-годишният Макрон е работил като инвестиционен банкер, преди да стане президент на Франция през 2017 г.

"Най-трудното нещо след девет години е, че трябва да се държиш за това, което си направил добре, но понякога трябва да преразгледаш неща, които си направил зле“, добави Макрон и добави:

"Трябва да имаш енергията да го доведеш докрай. В противен случай ще съжалявам твърде много".

Скандали и конспирации

По време на мандата на Макрон, съпругата му е била обект на конспиративни теории и фалшиви обвинения, че е транс жена.

По-рано тази година 10 души, включително търговец на произведения на изкуството, учител, компютърен специалист и избран служител, бяха осъдени за кибертормоз, което доведе до влошаване на физическото и психическото здраве на първата дама.

Кандис Оуенс, подкастърката на консервативния американски канал, също обвини френската първа дама, че е транс жена, разпространявайки неверни слухове в Съединените щати, припомня The Telegraph.

Миналата година кадри бяха широко разпространени онлайн, след като Брижит Макрон беше хваната да удря съпруга си в лицето, докато вратите на президентския им самолет се отваряха по време на посещение във Виетнам.

Френският президент и неговите помощници отрекоха да са замесени във вътрешен спор и го нарекоха безобидна свада.

"Шегуваме се с жена ми и съм изненадан от това“, каза Макрон пред репортери в Ханой.

Във Франция президентите могат да служат максимум два последователни мандата. Те обаче могат да се кандидатират за трети мандат след прекъсване, което би дало право на Еманюел Макрон да се кандидатира отново на изборите през 2032 г.