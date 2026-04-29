Дейвид Бекъм иска да се сдобри със сина си Бруклин преди Световното по футбол

Дейвид Бекъм силно желае да се помири със сина си Бруклин Бекъм преди началото на Световното първенство по футбол. Мондиал 2026 започва на 11-и юни и продължава до 19-и юли. Първенството ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада.

Най-големият син на Дейвид и Виктория, Бруклин, от няколко години живее в САЩ със съпругата си Никола Пелц. А от малко повече от година е прекъснал всякаква комуникация с родителите си, братята си, сестра си и други роднини от сем. Бекъм.

Сега източник казва, че на семейството му е трудно да приеме, че Бруклин не поддържа връзка с тях вече цяла година. А бившият футболист Дейвид Бекъм е решен поне да се срещне с най-голямото си дете, преди Световното първенство да започне през юни, и да направи опит за помирение.

Казва се още, че Дейвид и Виктория няколко пъти са предложили на големия си син да се срещнат - по неговите условия. И сега много искат да поправят връзката си с него.

Те "никога няма да изгубят надежда", макар вече да е минала година, откакто Бруклин прекъсна връзка с тях.

Твърди се, че младият готвач поддържа връзка чрез съобщения само с бабите и дядовците си.

Източник на "Page Six" споделя, че Вики и Дейвид са натъжени, че тази кавга продължава толкова дълго и че "всичко е замръзнало на едно място".

