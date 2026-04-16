Виктория Бекъм проговори: Направихме всичко, за да защитим и обичаме децата си

Виктория Бекъм говори за отчуждението на семейството си от най-големия син Бруклин Бекъм, настоявайки, че тя и съпругът ѝ Дейвид винаги са се "опитвали да защитават и обичат децата си“.

Пош Спайс беше попитана за връзката си с Бруклин в ново интервю за Wall Street Journal.

Въпреки че списанието казва, че "тя не отговаря с името му“, 51-годишната майка на четири деца за първи път говори директно за продължаващата им вражда.

"Мисля, че винаги сме обичали децата си толкова много. Винаги сме се опитвали да бъдем най-добрите родители, които можем да бъдем. И знаете ли, ние сме в полезрението на обществеността повече от 30 години и всичко, което някога сме се опитвали да правим, е да защитаваме децата си и да ги обичаме. И знаете ли, това е всичко, което наистина искам да кажа по въпроса", казва в откровен разговор дизайнерката.

Прекъсната връзка

27-годишният Бруклин прекъсна връзките си със семейството си в остро изявление в социалните медии през януари, заявявайки, че няма планове да се помирява с известните си родители и обвинявайки ги, че "са го контролирали през по-голямата част от живота му“.

Виктория беше попитана и дали изпитва "разкаяние“ за това, че е поставила семейството си, включително четирите си деца - Бруклин, 23-годишния Ромео, 21-годишния Круз и 14-годишната Харпър, както и родителите си, в светлината на прожекторите.

"Не бих казала, че е свързано с вина, бих казала, че майка ми и баща ми трябваше много време за адаптация, когато изведнъж пред къщата им се появиха папараци“, отговори тя.

Дейвид и Виктория не са говорили с Бруклин от миналия май, когато той и съпругата му Никола Пелц отхвърлиха честванията на 50-ия рожден ден на бившия футболист.

Адвокатите на Бруклин и Никола писаха до правния екип на семейство Бекъм с искане да общуват само чрез тях.

Малко преди Коледа Бруклин блокира родителите му в Instagram, а през януари той публикува брутално, скандално писмо от шест страници в социалната мрежа.

Отчуденият син твърди, че Дейвид и Виктория са го контролирали през по-голямата част от живота му, опитвали са се да го разделят с Никола и са го смутили, когато майка му танцувала "неподходящо“ с него по време на първия му танц на сватбата.

Говорейки за четирите си деца по-рано в интервюто, Виктория добави, че "да си родител на големи деца е много различно от това да имаш малки деца“.

"Мисля, че се опитваме да направим най-доброто, на което сме способни“, добавяйки, че негативните отзиви в пресата през последните три месеца не са повлияли на нейния бизнес с мода и красота.

"Мисля, че в крайна сметка хората купуват моя продукт, защото е наистина добър. Не мисля, че купуват моята очна линия само защото съм аз“, казва г-жа Бекъм.

Бруклин критикува родителите си

По-рано този месец Бруклин сякаш отправи критики към отчужденото си семейство в своята възторжена картичка за четиригодишнината до съпругата си Никола.

27-годишният амбициозен готвач отново изрази ясно чувствата си с предизвикателно послание за годишнината до съпругата си Никола, в което каза, че "са преживели толкова много заедно, но са по-силни от всякога“.

Сватбата във Флорида през 2022 г. отново беше поставена в светлината на прожекторите по-рано тази година, когато Бруклин настоя, че не иска по-нататъшен контакт със семейството си в сензационно изявление.

Той твърди, че майка му е отменила изработката на роклята на Никола в последния момент, "откраднала първия танц и танцувала неподходящо“ върху него.

В своя Instagram Story в петък Бруклин сподели картичка, която е изпратил до Никола, с текст: "Честита 4-годишна годишнина, скъпа, обичам те с цялото си сърце. Преживяхме толкова много заедно, но днес сме по-силни от всякога и ти си най-добрият ми приятел. Нямам търпение да остарея заедно с теб.“ Обичам те много", споделя Бруклин.