Радина Кърджилова щастлива, снима се с Бандерас

Холивудската звезда я гледа в "Медея" в Мадрид

04.05.2026 | 09:23 ч.
Снимка фейсбук Радина Кърджилова

Четири дни хората в Мадрид са гледали спектакъла на Народния театър "Медeя" в Мадрид, а сред публиката му в последната вечер е бил и самият Антонио Бандерас.

След края на представлението той се срещнал с актьорите и поздравил всеки от тях, като не скрил удоволствието да гледа Радина Кърджилова в главната роля. Актрисата показа няколко кадъра и кратко видео от щастливата среща. В клипа ясно се вижда как Бандерас я поздравява с широка усмивка, а тя скромно му благодари.

"Какво щастие! Щастие, хора! Актьор от такава величина да дойде да гледа нашата "Медея"! Благодаря! Благодаря! Благодаря!", написа Радина Кърджилова към публикацията си в социалните мрежи.

Шестте представления на спектакъла в испанския Teatros del Canal се разпродадоха още през ноември, а снощи бе и последното му гостуване там.

Тагове:

радина кърджилова медея мадрид антонио бандерас
