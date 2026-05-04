Бритни Спиърс излезе от рехабилитационния център

Бритни Спиърс вече е излязла от рехабилитационния център и се чувства много добре. 44-годишната певица е здрава и щастлива, чувства се позитивно.

Звездата влезе в клиника по рехабилитация в началото на април - 5 седмици след като беше хваната да шофира под влияние на алкохол и наркотици, и после беше арестувана.

Преди дни изпълнителката беше заснета в автомобил в Калабасас, Калифорния, което значи, че вече е вън от рехабилитационния център. Източници твърдят, че тя няма търпение за бъдещето.

"Тя се справя наистина добре... Тя е здрава и щастлива, и се чувства много позитивно, развълнувана е да започне на чисто. Рехабилитацията беше страхотна възможност за нея да се успокои. Тя чака с нетърпение светлото бъдеще", обясни източник на "Page Six".

Още по темата четете в teenproblem.net