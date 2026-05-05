Рецептата Dnes: Класическо печено агнешко за Гергьовден

Продукти:

1 агнешко бутче (или цяло малко агне, според броя гости) - около 2-3 кг.

10-12 малки до средни картофа

1 голяма глава кромид лук

3-4 скилидки чесън

1/2 чаена чаша зехтин или олио

1/2 чаена чаша бяло вино

1/2 чаена чаша вода

Сокът от 1 лимон

2 супени лъжици сух риган

1 супена лъжица пресен розмарин (нарязан)

1 супена лъжица червен пипер

Сол и прясно смлян черен пипер на вкус

Допълнителни пресни билки - розмарин, мащерка

Начин на приготвяне

Подготовка на месото: Измийте агнешкото месо добре и го подсушете с кухненска хартия. Направете няколко малки разреза по повърхността на месото и шпиковайте със скилидки чесън, разрязани на две.

Мариноване: В малка купа смесете зехтина, лимоновия сок, виното, ригана, розмарина, червения пипер, солта и черния пипер. Разбъркайте добре. Натрийте агнешкото бутче обилно с тази марината от всички страни. Покрийте го с фолио и го оставете в хладилника за поне 4 часа (най-добре за една нощ), за да поеме ароматите.

Обелете картофите и лука. Нарежете картофите на по-едри парчета, а лука на полумесеци. Извадете агнешкото от хладилника и го оставете да престои на стайна температура за около 30 минути. Поставете картофите и лука в голяма тава за печене. Поръсете ги с малко сол, черен пипер и зехтин. Поставете агнешкото бутче върху зеленчуците. Изсипете останалата марината от купата в тавата, както и водата.

Печене: Покрийте тавата плътно с алуминиево фолио. Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 2 - 2.5 часа. След това извадете тавата от фурната и внимателно махнете фолиото. Увеличете температурата на фурната на 200°C и върнете агнешкото да се пече за още 30-40 минути, или докато месото омекне напълно и хване златна, хрупкава коричка. Обърнете картофите, ако е необходимо, за да се запекат равномерно.

Извадете агнешкото от фурната и го оставете да "си почине" за 15-20 минути преди да го нарежете. Сервирайте топло, гарнирано със запечените картофи и лук. Можете да украсите с пресни стръкчета розмарин или мащерка.