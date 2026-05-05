Мъск плати 1,5 млн. долара за прекратяване на делото по придобиването на Twitter

Илон Мъск се е съгласил да плати 1,5 милиона долара, за да бъде прекратено съдебно дело на американските регулатори, свързано с нарушения на правилата при закупуването на акции на Twitter преди придобиването на компанията през 2022 г., предаде АФП.

Споразумението, подадено във федерален съд във Вашингтон и очакващо одобрение от съдия, предвижда плащане от страна на тръст, свързан с Мъск, като глобата е за забавено уведомяване на регулаторите при увеличаването на дела му в социалната мрежа преди сделката за 44 милиарда долара.

Американската Комисия по ценни книжа и борси (SEC) твърди, че Мъск е пропуснал законовия срок за разкриване на дяловото си участие с 11 дни, което му е позволило да купува акции на по-ниски цени и да спести приблизително 150 милиона долара за сметка на други акционери.

Адвокатът му Алекс Спиро заяви, че резултатът представлява оправдание за клиента му и че той не е извършил нарушение, като определи случая като приключен. По думите му е постигнато споразумение за „малка глоба за закъсняло подаване на документ“.

Според SEC, ако съдът одобри договореността, делото срещу самия Мъск ще бъде прекратено.

Случаят е част от по-широк правен спор около придобиването на Twitter, което по-късно бе преименуван на X. По-рано съд в Калифорния постанови, че Мъск е подвеждал инвеститори чрез свои публични изявления по време на процеса на придобиване, като потенциалните обезщетения могат да достигнат около 2 милиарда долара, ако решението бъде потвърдено.

Това не е първият подобен случай – през 2018 г. Мъск вече постигна споразумение със SEC и плати 20 милиона долара, след като направи противоречиви публични изявления относно планове за изкупуване на Tesla. | БГНЕС