5 месеца след като станаха родители: Пийт Дейвидсън и Елси Хюит се разделиха

Елси Хюит и Пийт Дейвидсън май са се разделили. 30-годишната моделка и 32-годишният комик имат проблеми във връзката си - 5 месеца след като станаха родители за първи път. Това твърди източник на "DeuxMoi".

"Кой известен комик и станал скоро баща за първи път, често забелязван в Бруклин, тихо се е разделил с дискретната си, неизвестна приятелка? Източници казват, че връзката се изчерпа точно толкова бързо, колкото и започна", посочват от "Deux Moi".

От "People" пък твърдят, че звездите все още са заедно, но преминават през някои проблеми във връзката.

"Има проблеми, но те опитват да разрешат нещата заедно. Те се приспособяват към родителството и работят по този процес", обяснява източникът.

