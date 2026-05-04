Крум Зарков за БСП: Без субсидия сме, ще работим на доброволен принцип

"За да падне БСП до 3%, основната причина е участието в последния кабинет, доминиран от Пеевски. Но за да стигне БСП до 94 хил. гласа - причините очевидно са загуба на идентичност и забравяне на собствения смисъл за съществуване. Резултатът се явява закономерен", заяви лидерът на БСП Крум Зарков в предаването "Денят ON AIR".

Защо БСП се срина и остана извън Народното събрание

За пръв път Столетницата не намери място в новия парламент след предсрочните избори.

"За 8 седмици опитахме да пречупим политическата логика, но санкцията дойде до голяма степен безпощадна и справедлива", призна Зарков пред Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че избирателите не са собственост на никоя партия - "не са бройка, число, процент, това са живи хора".

Ако не бяхме създавали обстановка, при която такъв огромен брой хора да се откажат от нас, дори да ми бяха подливали вода, тя нямаше проработи, на мнение е Зарков.

В България има над 1 млн. души, които са чувствителни към лявата идеология и трябва ясно да бъдат изяснени левите политики в определен контекст, убеден е лидерът на БСП.

Зарков смята, че хората, които им говорят за тези политики, трябва да бъдат последователни между думи и действия.

Какво предстои за БСП

По думите му в БСП има хора, които са избрали да бъдат със силния на деня заради личната си облага и реализация.

"Разказа за изчистването в БСП го чувам от много години. Не става въпрос за чистене, а да възвърнем колективния начин за взимане на решения. Всеки един би могъл да допринесе. Приемам критиката на Румен Овчаров, има и други адресирани към мен критики. Не търся да чистя хора. Влизаме в етап на саможертвена борба", каза Зарков.

"Ние нямаме да имаме субсидия сега, ще работим на доброволен принцип. Няма да гоня тези, които са избрали друг път. Някои ще избягат, други ще останат, трети ще дойдат, четвърти ще сочат и ще казват: "Махай останалите". Трябва да излезем от режим на оцеляване и да влезем в режим на градеж, за да създадем мощно ляво движение, което да промени политическата обстановка в страната", на мнение е социалистът.

"Прогресивна България" - лява или дясна партия е

"Програмата, с която "Прогресивна България" (ПБ) се яви на изборите и спечели огромно доверие, не може да бъде определена лява в нито в един аспект. Там се предлага същото, което върви в България повече от 30 години. Определението на ПБ е, че тя не е нито лява, нито дясна. Самоопределят се като прагматици и ще решават въпросите както идват. Това не е достатъчно. Имаме цели системи на обществени отношения, където проблемите остават едни и същи", коментира гостът посочи някои примери:

"Който може да си плаща - да си плаща. Вижте здравеопазването. Вижте образованието. Който може да си плаща, има ясла и частни уроци. Това е страната, в която живеем. Най-страшното е, че ние сме я приели безалтернативно".

Зарков отбеляза, че половината парламентарна група на ПБ съставена от хора, които са биографично свързани с БСП по един или друг начин.

Раздялата на Зарков с екипа на Румен Радев

Зарков посочи, че е напуснал екипа на Радев заради неспазване на Конституцията и изтъкна, че не съжалява за решението си нито за миг.

"Затворена страница е за мен. Благодарен съм за работата, която имахме, допринесох с работата си като правосъден министър. Този етап приключи по взаимно съгласие. Радев и партията му избраха един път, пред БСП е друг път - полезен и благороден. Искаме да предложим коренна промяна на системите, за да се премине към принципа на солидарното общество", поясни той.

Според Зарков новото правителство има три големи задачи:

мерки за овладяване на галопиращата инфлация

ясен бюджет, който да закрепи общините

незабавно изваждане от съдебната система на компрометираните фигури

"Когато хората имат имена, които да пазят, те по-малко се поддават на зависимости", заключи лидерът на БСП.