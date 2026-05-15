Не е само до калории: как кортизолът влияе на коремните мазнини

Замисляли ли сте се защо онези упорити коремни мазнини отказват да изчезнат, въпреки че се храните здравословно и спортувате редовно? Много хора предполагат, че всичко е просто въпрос на калории – ядете по-малко, движите се повече, и мазнините ще изчезнат. Но човешкото тяло е много по-сложно от това. Под повърхността на диетата и упражненията се крие мощен хормон, който играе ключова роля за това къде тялото съхранява мазнини: кортизолът – често наричан хормон на стреса.

Докато кратките изблици на кортизол са важни (помагат ни да се събуждаме сутрин, да бъдем будни и да се справяме със стреса), хронично повишените нива, каквито се получават, когато стресът е постоянен – тихо насърчават натрупването на мазнини в областта на корема. Това не е само естетически проблем: излишните коремни мазнини, особено висцералните, които обгръщат органите, са свързани с метаболитни нарушения като инсулинова резистентност, сърдечносъдови заболявания и повишено възпаление, пише ascendwellnessmd.com.

Как кортизолът влияе върху коремните мазнини

1. Кортизолът предизвиква складиране на мазнини в корема

При продължителен стрес кортизолът не просто се покачва – той променя начина, по който тялото съхранява енергия. Мастните клетки в областта на корема имат повече кортизолови рецептори в сравнение с други зони от тялото, което прави талията и корема лесни за натрупване на мазнини при хронично повишен кортизол.

2. Повишен апетит и желания

Хроничният стрес може да увеличи апетита и желанието за захарни или високомаслени храни и лакомства. Това не е просто психологическо явление. Самият кортизол стимулира сигналите за глад и желанието за сладко, което увеличава вероятността от преяждане.

3. Нарушение на инсулина и метаболизма

Продължителното повишаване на кортизола разстройва инсулина и други метаболитни хормони, като насърчава тялото да складира мазнини вместо да ги изгаря.

4. Разграждане на мускули и забавяне на метаболизма

Когато кортизолът остава висок за дълго време, тялото може да разгражда мускулната тъкан за енергия. Така се понижава базовият метаболитен разход, което прави отслабването още по-трудно, според fitnessrec.com.

Защо коремните мазнини имат значение?

Не всички мазнини в тялото са еднакви. Подкожните мазнини се намират именно под кожата и могат да се хванат с пръсти, но висцералните мазнини – този вид, свързан със стреса и кортизола – обгръща вътрешните органи и има по-широки последствия за здравето.

Повишен риск от сърдечни заболявания;

По-голяма вероятност от диабет тип 2;

Повишено метаболитно възпаление;

Хормонални нарушения и енергийни дисбаланси.

Този вид мазнини понякога се наричат токсични, поради връзката с дългосрочни здравословни проблеми.

