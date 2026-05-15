Модни тенденции за пролет/лято 2026

В разгара на пролетта сме. Времето ще става все по-топло и слънчево. А и скоро ще посрещнем лятото. Това значи, че е време за подмяна на гардероба. Кои са хитовите тенденции за останалата част от пролетта и за лятото? Вижте отговорите на британския "Cosmopolitan".

Офис/училищен стил

Абсолютен хит вече от няколко месеца насам. Официалните, стилни облекла се завръщат и се използват в ежедневието. Помислете какво бихте носили в училище с униформи и в офиса. И обличайте това навсякъде - дори на кафе, кино, в парка, на вечеря и т.н. Говорим за плетени елеци и жилетки, елегантни ризи, сака, блейзъри, костюми от панталон, сако, изчистена риза или пола и сако, едноцветни блузи тип поло и т.н. Комбинирайте всичко това с наметала, пелерини, шалове и големи дамски чанти.

Релефни, грапави, нестандартни тоалети

Още една доста любопитна тенденция. Сега е време за експериментиране и смели избори. Хит стават дрехите, които не са гладки и семпли, а релефни, грапави, на много слоеве, драматични, големи, с къдрици, набрани елементи. Носете къдрави топове, рокли с много волани, поли, рокли и блузи с ресни, флорални 3D елементи, якета в преливащи цветове, поли на много слоеве, дрехи с пера, перушина и т.н. Все едно тоалетът да изглежда като произведение на изкуството, да впечатлява.

